Wild elephant attack: বকোত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজনৰ Published on: 1 hours ago

বকোৰ শিংৰা পালাহপাৰাত শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এক অঘটন । বনৰীয়া হাতীৰ গচকত প্ৰাণ হেৰুৱাই এজনে(One killed in wild elephant attack at Boko) । নিহত লোকজন হৰিচৰণ ৰাভা । ঘৰ শিংৰাৰ পালাহপাৰাত । খৰি কাটিবলৈ যাওঁতে বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । হাতীৰ জাকটোত ৪টা হাতী থকাৰ সন্দেহ । ঘটনাক লৈ বিৰাজ কৰিছে চাঞ্চল্য । উল্লেখযোগ্য বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে প্ৰায়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত(Man-Elephant conflict in Boko) । কিন্তু এই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ অথবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ।