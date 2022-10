.

Road accident at Bokakhat: বোকাখাতত পথ দুৰ্ঘটনা

শুকুৰবাৰে বোকাখাতত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bokakhat) ৷ বোকাখাতৰ জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ (Jogananda Deva Satradhikar Goswami College) সমীপত ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা ৷ কাজিৰঙাৰ হাতীখলীৰ নিবাসী আমিন বাউৰীয়ে বোকাখাতৰ পৰা মটৰ চাইকেলে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত যোৰহাট অভিমুখী এখন চাৰিচকীয়া বাহনত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত মটৰ চাইকেল আৰোহী আমিন বাউৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (One injured in Bokakhat Road accident)। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আমিন বাউৰীক উদ্ধাৰ কৰি স্বহীদ কমলামিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ (Swahid Kamala Miri Civil Hospital) লৈ যায় ৷ এই সমগ্ৰ ঘটনা CCTV কেমেৰাত আৱদ্ধ হয় ৷