Wild elephant attack: নামৰূপত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু এজনৰ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man-Elephant conflict in Assam) । নাহৰকটীয়াত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ কৰুণ পৰিণতি (Man killed in elephant attack at Namrup) । শনিবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপ অভয়পুৰ গাঁৱৰ নন্দেশ্বৰ গগৈ নামৰ লোকজন বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা এটা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় । দেওবাৰে পুৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে । ঘটনা ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে এতিয়া অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য । ইয়াৰ পাছতো বন বিভাগে বনৰীয়া হাতী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ক্ষোভিত হৈ পৰে ৰাইজ (People react against forest department at Namrup) ।