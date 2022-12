.

One detained with pistol at Diphu : ডিফুত আৰক্ষীৰ তালাচীত উদ্ধাৰ পইন্ট ৩২ পিষ্টল Published on: 10 hours ago

Koo_Logo Versions

ডিফুৰ ডিলাজিত আৰক্ষীৰ তালাচীত উদ্ধাৰ পইন্ট ৩২ পিষ্টল (Pistol recovered at Diphu) ৷ ছয় উগ্ৰপন্থী সংগঠন মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত চৰকাৰে পাহাৰীয়া জিলাখনত শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি দাবী কৰিলেও আজি পাহাৰীয়া জিলাখনৰ সদৰ চহৰ ডিফুৰ সমীপত অবৈধ মৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱকক আটক কৰা ঘটনাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জিলা উপ আৰক্ষী অধীক্ষক (মুখ্য) নাহিদ কৰিশ্মাৰ নেতৃত্বত ডিফু নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জোনটি মজুমদাৰৰ সহায়ত ডিফুৰ সমীপৰ ডিলাজি ফৰেষ্ট গেইটৰ যতীন শইকীয়াৰ পুত্ৰ মিণ্টু শইকীয়াৰ ঘৰত তালাচী চলাই এটা পইন্ট ৩২ পিষ্টলৰ আৰু দুই জাই সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে মিণ্টু শইকীয়াক আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (One detained with pistol at Diphu) ।