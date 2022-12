.

One Death of Electric Shock: পানীৰ পাম্পত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ ১নং ভেলামাৰীত শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (One Death of Electric Shock)৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় এজন লোকৰ ৷ মৃত লোকজনৰ নাম আলী হুছেইন(৩৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জানিব পৰামতে সোমবাৰে লোকজনে ঘৰৰ ওচৰতে থকা পুখুৰী এটাত মাছ ধৰি আহি বৈদ্যুতিক পানীৰ পাম্প এটা স্পৰ্শ কৰিছিল ৷ তাৰ পিছতে পানীৰ পাম্পটোৰ পৰা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় লোকজন (One Death of Electric Shock in Nalbari ) ৷ লোকজনক পৰিয়ালৰ লোকে ততাতয়াকৈ মুকালমুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও চিকিৎসকে আলী হুছেইনক মৃত ঘোষণা কৰে ৷