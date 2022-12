.

Road accident: ধেমাজিত ডাম্পাৰে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক, নিহত এজন Published on: 11 hours ago

ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কমাৰ গাঁৱত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Tragic Road Accidentin Demaji) ৷ ধেমাজি নগৰৰ অভিমুখে আহি থকা এখন বাইকক মহতিয়াই নিয়ে তীব্ৰ বেগী এখন ডাম্পাৰে ৷ ফলত বাইক আৰোহী লক্ষ্য পাইত নামৰ এজন বাইক আৰোহী থিতাতে নিহত হোৱা লগতে আন এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়(One death in road accident in Dhemaji) ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 22B 8522 আৰু ড্ৰাম্পাৰখনৰ নম্বৰ AS 07 BC3411 ৷ ইফালে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ডাম্পাৰখনে পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে কিছু দূৰত পথাৰৰ মাজত ডাম্পাৰখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Police seized dumper) ৷ অৱশ্যে চালকজনে ডাম্পাৰ এৰি পলায়ন কৰে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে ৷