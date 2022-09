.

নগাঁৱত ৰে’লৰ চেপাত মৃত্যু যুৱকৰ Published on: 30 minutes ago

নগাঁও শিয়ালমাৰীত অঘটন ৷ ৰে’লৰ চেপাত মৃত্যু হয় এজন অচিনাক্ত যুৱকৰ (youth died in Nogaon)৷ শিলঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে অহা ৰে’লখনৰ চেপাত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ (youth death in front of train)৷ সম্প্ৰতি যুৱকজনৰ মৃত্যুয়ে অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰে’ল লাইনৰ দাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো ৷ বাতৰিটো প্ৰকাশ হোৱা সময় পৰ্যন্ত যুৱকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই ৷