উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সোপাধৰাই আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে জোনাইত সোপাধৰাৰ সন্দেহত ৰাইজৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হ’ল এজন লোকৰ (Mob lynching at Jonai)৷ জোনাইৰ ৰাকুত ককে গাঁৱত বুধবাৰে নিশা মাতৃৰ কোলাৰ পৰা এটি কেচুঁৱাক টানি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় (Child kidnaping allegation at Jonai)। ইয়াৰ পাছতে মাতৃগৰাকীয়ে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত লোকজনে পলায়নৰ চেষ্টা কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে ৰাইজে ৷ লগে লগে কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে লোকজনক খেদি খেদি বৈকুন্ঠপুৰ নামৰ অঞ্চলটোত কৰায়ত্ব কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে কেবাশতাধিক গঞাই লোকজক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছতে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত লোকজনক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে (Dead in mob lynching at Jonai)৷ বৰ্তমালৈকে লোকজনৰ সঠিক পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই ৷