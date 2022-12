.

Road accident at Basistha: নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৫০ ফুট তলত বাগৰি পৰিল বাহন, এজন নিহত Published on: 7 hours ago |

মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ সমীপত শনিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৪.৪৫ বজাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident at Basistha)৷ জানিব পৰা মতে AS-01 ET 9972 নম্বৰৰ নিচান বাহনখনে মন্দিৰৰ সমীপৰ পাহাৰীয়া পথেৰে আহি থকা অৱস্থাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৫০ ফুট তলৰ বশিষ্ঠ নৈত বাগৰি পৰে (One death in road accident)৷ ফলত বাহনখনৰ চালকৰ আসনত থকা ৰাজীৱ বৰুৱা(৩৪) নামৰ ব্যক্তিজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । দুৰ্ঘটনাটোত আন 5 গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহতসকল ক্ৰমে মৌচম বৰুৱা(30) মলয় দত্ত(30)বিপুল ডেকা(43) অপূৰ্ব দাস(34) আৰু অংকিতা বৰকটকী(27) বুলি জানিব পৰা হৈছে(4 injured in road accident)। আহত ব্যক্তিসকলক বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰি 151 আৰ্মি বেছ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাই যদিও পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আয়ুৰচন্দ্ৰা হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ নিহত ৰাজীৱ বৰুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিন্টন খেলুৱৈ ৷ তেওঁ বৰ্তমান AG অফিছত কৰ্মৰত হৈ আছিল ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত অংকিতা বৰকটকীৰ স্বামী আছিল ৰাজীৱ বৰুৱা ৷ স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে বনভোজৰ পৰা উভতি আহোতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷