সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল দুলীয়াজানবাসী Published on: 20 minutes ago

দুলীয়াজান তৈল খাদত অঘটন । তেলৰ পাইপ ফাটি নিৰ্গত হৈছে খাৰুৱা তেল (Oil pipe bursts in Duliajan)। প্ৰায় ৬০ ফুট উচ্চতালৈ নিৰ্গত হৈছে খাৰুৱা তেল । অঞ্চলটোৰ খেতি পথাৰ নষ্ট কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ ঘৰত এই তেল বিয়পি পৰে (Oil emissions cause extensive damage in Duliajan)। ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । প্ৰায় ২ ঘণ্টা ধৰি তেল নিৰ্গত হোৱাৰ পাছতে অইল কৰ্তৃপক্ষই তেল নিৰ্গমন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তথাপিও কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়াও আতংকিত হৈ থকা দেখা গৈছে । বাঘজান কাণ্ডৰ কথা মনত পেলাই ভয়ত কঁপি উঠিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও অইল কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ।