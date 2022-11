.

Theft in karbi Anglong: বৈদ়্যুতিক সামগ্ৰী চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত 4 চোৰ Published on: 9 minutes ago

কাৰ্বি পাহাৰৰ লাংহুক পাহাৰৰ পৰা উত্তৰ বৰবিল আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 4 লক্ষাধিক টকাৰ চুৰি বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 4 গভাইত চোৰক আটক কৰে(Theft arrested in Karbi Anglong) ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দুৰ্গাৰাম চিংনাৰে ২ নৱেম্বৰত NK পাৱাৰৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰীসমূহ চুৰি কৰি আনি বোকাজানৰ উমাশংকৰ নামৰ এজন লোকক বিক্ৰী কৰে(Theft in Karbi Anglong) ৷ উত্তৰ বৰবিল আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি চুৰি সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনাত জড়িত 4জনক কৰায়ত্ব কৰে ৷ ধৃত চোৰকেইটা ক্ৰমে দুৰ্গাৰাম চিংনাৰ, বিজয় সিং ইংতি, পিন্তু কানু আৰু সুন্দৰ কানু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি আটাইকেইটা চোৰক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে(Diphu police apprehended four thieves ) ৷