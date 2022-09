.

মৰণ ফান্দত পৰিণত কাজিৰঙাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ Published on: 3 hours ago

মৰণ ফান্দলৈ পৰ্যবসিত হৈছে কাজিৰঙাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ(Poor condition of NH in Kaziranga) ৷ পথটোৰ অন্যান্য অংশৰ সমান্তৰালকৈ মেঠনি এলেকাত বিধ্বস্ত অৱস্থাই বিপদ সংকুল কৰি তুলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো(NH 37 in Kaziranga become to a death trap) ৷ পথটোত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতত পৰি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বহু যান-বাহন ৷ স্থানীয় ৰাইজে মেৰামতি কৰাৰ বাবে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পাছতো পথটো মেৰামতি কৰাত গুৰুত্ব নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ একাংশৰ অভিযোগ মতে, কাজিৰঙাত ভি আই পিৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী থাকিলে গাঁতবোৰ মাটিৰে পুটি নিজৰ দায়িত্ব সামৰে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহে ৷ যাৰ বাবে সাধাৰণ লোকৰ যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ৷ এনে পৰিস্থিতিত স্থানীয় ৰাইজে সাধাৰণ লোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰক পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে।