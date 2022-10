.

Protest against new pension policy:ৰঙিয়াত এন এফ ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ Published on: 33 minutes ago

পুৰণি পেঞ্চন নীতি আব্য়াহত ৰখাৰ দাবীত ৰঙিয়াত এন এফ ৰে'লৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ (NF Railway Mazdoor Union protest at Rangia)। ৰঙিয়া মাণ্ডলিক ৰে'ল প্ৰৱন্ধকৰ কাৰ্য‍ালয়ৰ সন্মুখত ইউনিয়ন অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰুপায়ণ কৰে । নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰোধিতা (Protest against new pension policy) কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৮ ঘন্টীয়া ধৰ্মঘট এন এফ ৰে'লৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ । তেওঁলোকে নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰা, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সংকোচন হোৱা বন্ধ কৰা, ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তিৰে ৰে'লৰ কামবোৰ কৰিব খোজাৰ বিৰোধিতা,কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰে'ল বিভাগক ব‍্যক্তিগতকৰণ কৰিব খোজাৰ বিৰোধীতাকে ধৰি কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । যদিহে চৰকাৰে অতি সোনকালে এন এফ ৰে'লৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ দাবী মানি নলয়,তেন্তে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে মজদুৰ ইউনিয়নে ।