ডিফুত পলিঅ’ বেজি দিয়াৰ পাছতেই এটি দুমহীয়া শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃয়ে(Child death at Diphu) ৷ মৃত শিশুটি আনশ্ৰিং ৰাইজুং বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ ডিফুৰ ১২ কিলোৰ কাকো বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি ২৬ অক্টোবৰৰ দুপৰীয়া দুটাকৈ বেজি দিয়া হৈছিল শিশুটিক ৷ ১২ কিলোৰ চিকাৰী বে গাঁৱত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে প্ৰদান কৰিছিল এই পলিঅ’ বেজি(Child death after Vaccination in diphu) ৷ বেজি লোৱাৰ পাছতেই নিশালৈ জ্বৰ উঠিছিল আৰু দুবাৰকৈ বমিও কৰিছিল শিশুটিয়ে ৷ অৱশেষত শনিবাৰে নিশা মৃত্যু ঘটে কণমানিটিৰ ৷ শীঘ্ৰেই এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ৷ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷