New facility in Hojai Civil Hospital : হোজাই জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নতুন সংযোজন Published on: 15 minutes ago

হোজাই জিলাবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ । এতিয়াৰে পৰা জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ'ব এক্সৰে আৰু আল্ট্ৰা চাউণ্ড সেৱা (New facility in Hojai civil Hospital)। হোজাই জোৰাপুখুৰীত থকা জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত এই সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে জিলা উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে (Xray and Ultrasound facility available in Hojai civil hospital)। চিকিৎসালয়খনলৈ এই সেৱাৰ বাবে এক্সৰে আৰু আল্ট্ৰা চাউণ্ড মেচিন দুটা আগবঢ়ায় হোজাই শংকৰদেৱ নগৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক শাখাই । ইয়াৰ পূৰ্বে শাখাটোৱে শৈল্য চিকিৎসাৰ বাবে এটা 'ব'ইল চেপাৰেটৰচ্' আৰু এটা "ড্ৰাই থেৰাপি" মেচিন আগবঢ়ায় । ইফালে চিকিৎসালয়খনত বৰ্তমান কেইবাটাও বিভাগৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে । অতি সোনকালেই চিকিৎসালয়খনত ডায়েলাইচিচ সেৱা উপলব্ধ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষক ৰঞ্জু ৰাজখোৱাই ।