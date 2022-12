.

New born baby rescued in Duliajan : ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ নৱজাতক Published on: 46 minutes ago

Koo_Logo Versions

মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এইবাৰ সংঘটিত হৈছে দুলীয়াজানত । বুধবাৰে পুৱাই দুলীয়াজানৰ ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে এটি নৱজাতক (New born baby rescued at Dirial tea estate) । কোনো দুষ্ট লোকে নৱজাতকটি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । স্থানীয় ৰাইজে নৱজাতকটি প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ (New born baby rescued in Duliajan) কৰি চিকিৎসাৰ বাবে ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্ত নৱজাতকটিৰ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । পূৰ্বতকৈ নৱজাতকটিৰ স্বাস্থ্য কিছু সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।