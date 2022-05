.

Flood in Nagaon Town: জলমগ্ন কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালি Published on: 14 minutes ago

বানৰ কৱলত অসমৰ কেইবাখনো জিলা (Flood in Assam)। গৃহহীন হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল । ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ নদী, উপ-নদীসমূহে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । নগাঁও জিলাৰো বহু প্ৰান্তত জেঠমহীয়া বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood in Nagaon)। নগাঁৱৰ কলং নৈৰ জলস্তৰ ক্ৰমে বৃদ্ধি হৈছে । কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে নগাঁৱৰ ঐতিহাসিক নেহৰুবালি (Nehrubali in Nagaon affected by floods)। ইফালে এদিন পূৰ্বে নেহৰুবালিত আৰম্ভ হৈছিল হনুমান মেলাৰ । কিন্তু মেলাৰ আৰম্ভণিৰ পিছতেই সমগ্ৰ নেহৰুবালি জলমগ্ন হৈ পৰিছে । একাঠু পানীৰ তলত এতিয়া নেহৰুবালি । যাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে হনুমান মেলা । জানিব পৰা মতে বানৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ব্যৱসায়ীসকল ।