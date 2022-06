.

ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে ? Published on: 29 minutes ago

Koo_Logo Versions

বাইহাটা চাৰিআলিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণৰক্ষা এজনৰ (Accident at Baihata)। বানৰ মাজত মাছ মাৰিব গৈ উটি গৈছিল এজন মাছমৰীয়া (Fisherman drowned while fishing) । ঠিক সেইসময়ত NDRF ৰ এটা দলে বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰ অভিযান চলাই উভতি অহাৰ পথত প্ৰত্যক্ষ কৰে পানীত ককবকাই থকা লোকজনৰ দৃশ্য ৷ ইয়াৰ পাছতে দলটোৱে অতি তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰিলে লোকজনক (NDRF rescues man drowned in floods in Baihata) ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হয় বাইহাটা চাৰিআলিৰ পশ্চিম ইছলামপুৰত । লোকজন পশ্চিম বাইহাটা চাৰিআলিৰ ইছলামপুৰৰ ফিৰোজ আলী (28) বুলি জানিব পৰা গৈছে । এক অনাকাংক্ষিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ফিৰোজ আলিক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰশাসনৰ লোকে ।