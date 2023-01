Published on: 2 hours ago

গোলাঘাট, ৩১ জানুৱাৰী: গোলাঘাটৰ যুৰীয়া দলঙত সোমবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ(Heated situation in Golaghat) । এটা দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত গোলাঘাটৰ ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যুৰীয়া দলঙৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Golaghat) । দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছিল দুজন যুৱক । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকৰ মালিক পক্ষই যুৱক দুজনৰ উন্নত চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ কৰচ বহন কৰাৰ দাবীত ৰাইজে ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(National highway blocked demanding compensation in Golaghat) ।

স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত অজয় পানিকা আৰু আশীষ গোৱালা নামৰ যুৱক দুজনে বাইকেৰে আহি থকা সময়ত এখন ট্ৰাকৰ ট্ৰেইলাৰ খোল খাই যুৱক দুজনৰ ওপৰত পৰি গৈছিল ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই অনা বস্তা । ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল যুৱক দুজন । সংকটজনক অৱস্থাত যুৱক দুজনক গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে প্ৰেৰণ কৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয়লৈ ।

ইয়াৰ পাছতে ঘাট মাউৰা যুৱকদ্বয়ৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ট্ৰাকৰ মালিকপক্ষই অস্বীকাৰ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে । ফলত ৰাইজে ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যুৰীয়া দলঙৰ সমীপত পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ । প্ৰায় এঘন্টা ধৰি পথ অৱৰোধ হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হয় অধিক যান-জঁটৰ । পিছত গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীৰ উপস্থিতিৰ পাছতহে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি শাম কাটে ।

