.

অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাই আঁৰিলে ফলক Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

অসম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সীমা বিবাদ অব্যাহত আছে (Border disputes between Assam and neighbouring states)। আনহাতে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ চৰকাৰৰ সৈতে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মেঘালয়ৰ সৈতে ইতিমধ্যে বহু কেইটা সমস্যা সমাধান কৰিছে চৰকাৰে (Border dispute between Assam and Meghalaya)। নাগালেণ্ডৰ সৈতেও এই সম্পৰ্কত আলোচনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পুনৰ অসমৰ ভূমিত নগাৰ আগ্ৰাসনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Naga aggression on Assam)। এইবাৰ অসমৰ বনাঞ্চলক নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰিলে নগা ছাত্ৰ সংগঠনে । আনকি নগা সংগঠনটোৱে ৩ খনকৈ ফলকো আঁৰিলে । এই ঘটনা মৰিয়নি নিউ সোণোৱাল খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ (Naga aggression in Dissoi valley reserve forest)। নগালেণ্ডৰ আও ষ্টুডেন্ট কনফাৰেঞ্চ নামৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে মৰিয়নি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আওখাম (AKM) ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি লিখি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গছত ৩ খনকৈ ফলক আঁৰি থৈ যায় (Naga organisation aggression in Dissoi valley reserve forest)। অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক নগালেণ্ডৰ বুলি এনেদৰে দাবী কৰাৰ পাছতো এই পৰ্যন্ত বন বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নাই ।