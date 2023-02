Published on: 36 minutes ago

গুৱাহাটী, ১১ ফেব্ৰুৱাৰী : অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন থলুৱা শিল্পৰ প্ৰসাৰ তথা প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নাবাৰ্ড (National Bank for Agriculture and Rural Development)ৰ অসম শাখাই আয়োজন কৰিছে প্ৰদৰ্শনী মেলাৰ ৷ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত আয়োজন হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই কাৰীগৰ মেলাত প্ৰদৰ্শিত হৈছে গ্ৰাম্য শিল্প আৰু উৎপাদকসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত কলা, কাৰুশিল্পৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী (Exhibition Fair in Guwahati)।

অসমৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছিকিম, বিহাৰ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থানকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰায় পঞ্চাশখন বিপণীয়ে প্ৰদৰ্শনীত ভাগ লৈ তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে । ইফালে এই কাৰীগৰ মেলাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ ৩০ খন বিপনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । উল্লেখনীয় যে, নাবাৰ্ডে অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰী যেনে, মাজুলীৰ মুখা শিল্প, ধুবুৰীৰ টেৰাকোটা, মাজুলীৰ পাণ্ডুলিপি চিত্ৰ আদিৰ GI -টেগিঙৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এইবোৰ থলুৱা সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনী মেলাখনত প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিক্ৰেতাসকলে (Nabard organised Exhibition Fair in Guwahati)।

এই প্ৰদৰ্শনীখনে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক নগৰীয়া গ্ৰাহক, বজাৰৰ চাহিদা, তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী উন্নত কৰাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে নাবাৰ্ডৰ অসম শাখাৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক নবীন থিঙাই । উল্লেখ্য যে,নাবাৰ্ডে অংশগ্ৰহণমূলক বিত্তীয় আৰু অ-বিত্তীয় হস্তক্ষেপ, উদ্ভাৱন আৰু প্ৰতিষ্ঠানগত বিকাশৰ জৰিয়তে বহনক্ষম কৃষি আৰু গ্ৰাম্য বিকাশৰ হকে প্ৰচাৰ চলায় আহিছে । নাবাৰ্ডে দক্ষতাৰ বিকাশ সক্ষম কৰা, বজাৰৰ সুযোগৰ বাবে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ চলোৱা, উৎপাদক সংগঠনৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ, কুটিৰ আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগৰ উৎপাদকসকলৰ প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে গ্ৰাম্য কাৰুশিল্পৰ প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰে ।

হস্তশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবেই নাবাৰ্ডৰ অসম আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৮ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে বুলি মুখ্য প্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে (Srimanta Sankaradeva Kalakshetra)।

লগতে পঢ়ক : Srimanta Sankaradeva Sangha: দ্বিতীয় দিনাও উদুলি মুদুলি জোনাইৰ পৰমানন্দ আতা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ