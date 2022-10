.

চেপন চাহ বাগিচাত ৰহস্যজনক গাঁত Published on: 44 minutes ago

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চেপন চাহ বাগিচাৰ বৰটানি লাইনৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত সৃষ্টি হোৱা এটা গাঁতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (Curiosity about a hole in Sepon)। যাক লৈ ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে । জানিব পৰা মতে বিজয়া দশমীৰ পিছদিনাই ৰাইজে বৰটানি লাইনৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ নিচেই কাষতে প্ৰত্যক্ষ কৰে কুঁৱা সদৃশ দ গাঁতটো । এটি শিশু দ গাঁতটোত সোমাই যোৱাৰ পাছতে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ গাঁতটো প্ৰত্যক্ষ কৰে । গাঁতটোক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কৌতূহলৰো সৃষ্টি হৈছে । বহুতে সন্দেহ কৰিছে সেয়া ৰজাদিনীয়া গুহা বা কুঁৱা (Mysterious hole at Sepon tea estate)। আৰক্ষী আৰু পুৰাতত্ব বিভাগৰ লোকসকলো শুকুৰবাৰে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছে । ইতিমধ্যে দ গাঁতটোৰ ওচৰলৈ কোনো লোক যাব নোৱৰাকৈ বেৰ দিছে প্ৰশাসনে । অৱশ্যে আৰক্ষী আৰু পুৰাতত্ব বিভাগৰ অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে এই কুঁৱা সদৃশ দ গাঁতটো ।