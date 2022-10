.

নলবাৰীৰ SSB কেম্পত জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু Published on: 54 minutes ago

নলবাৰীৰ সুৰাদীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (Sensational incident in Nalbari)। সুৰাদীত এছএছবি কেম্পত এগৰাকী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে । মৃত জোৱানজন পশ্চিমবংগৰ কৌশিক বিশ্বাস বুলি জানিব পৰা গৈছে (Mysterious death of SSB jawan)। সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে পুৱা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে জোৱানজনৰ নিজৰ চাৰ্ভিচ ৰাইফলৰ পৰা ওলোৱা গুলীয়ে তেওঁৰ মূৰত আঘাত কৰে । লগে লগে মৃত্যু হয় জোৱানজনৰ । জোৱানজনে আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে (SSB jawan suicide in Nalbari)। অৱশ্যে কি কাৰণত জোৱানজনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । তেওঁ আত্মহত্যা কৰিলে নে দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ৰাইফলৰ পৰা গুলী ফুটি তেওঁক আঘাত কৰিলে সেয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু সঠিক তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব । ঘটনাক লৈ কেম্পত আৰু ওচৰৰ অঞ্চলটোত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।