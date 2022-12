.

Municipal workers Protest: আমগুৰিতো পৌৰ কৰ্মচাৰীৰ তিনিদিনীয়া সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট অব্যাহত Published on: 15 hours ago

ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে আমগুৰি পৌৰকৰ্মচাৰীসকলেও মঙলবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(Municipal workers Protest in Amguri parallel to Entire Assam) ৷ পৌৰকৰ্মচাৰীসকলে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰি সাৱ্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । নিয়মীয়াকৈ বেতন দিয়া, পৌৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি চৰকাৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত পৌৰসেৱা কেডাৰত পৌৰসভাত কৰ্মৰত অভিযন্তা আৰু গাণনিকসকলক নিৰ্ধাৰিত পদসমূহত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা, হৰিজন আৰু চাফাই কৰ্মচাৰী সকলৰ লগতে ফিক্সড পে আৰু ঠিকা ভিত্তিত নিয়োজিতসকলক শীঘ্ৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰি নিয়মীয়া পে স্কেল দিয়া ইত্য়াদি দাবীৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে সৰ্বাত্মক ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে((Municipal workers strike in Amguri)) ।