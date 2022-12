.

Protest in Chirang: অচল হৈ পৰিছে চিৰাং জিলাৰ পৌৰসভাসমূহ Published on: 13 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যজুৰি পৌৰ নিকায় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বকেয়া দৰমহা মুকলি আৰু চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আদি বিভিন্ন দাবীৰে আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(Protests demanding release of salaries) । চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁও পৌৰসভাতো এই ধৰ্মঘটৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়(Municipal corporation employees go on strike in Chirang) । জিলাখনৰ বাসুগাঁও আৰু বিজনী পৌৰসভাতো কৰ্মচাৰীসকলে ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ কৰাত জিলাখনৰ পৌৰসভাসমূহ অচল হৈ পৰে । সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰক অনুৰোধ জনায় যে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৷ অন্যথা পৰৱৰ্তী সময়ত অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰাৰো ভাবুকি দিয়ে কৰ্মচাৰীসকলে ।