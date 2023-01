.

Trade Fair in Dhemaji: কৃষকক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্য়ৰে আত্মনিৰ্ভৰ ধেমাজি মেলা আৰম্ভ

ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু কৃষি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বুধবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে "আত্মনিৰ্ভৰ ধেমাজি" শীৰ্ষক কৃষি-বাণিজ্য মেলা (Atma Nirbhar Dhemaji Fair begin at Dhemaji) ৷ বাণিজ্য মেলাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি লখিমপুৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই কয় যে এই মেলাই কৃষকক উপকৃত কৰিব (MP Pradan Barua Inaugurated Dhemaji Fair) ৷ ধেমাজি কাছাৰী ময়দানত আৰম্ভ হোৱা এই মেলাখনিত ৭৫ খন বিপণি স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ইয়াত জিলাখনৰ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে কৃষি গোট, ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ড (Tea Board of India) ,উত্তৰ পূব বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান (North Eastern Institute of Science And Technology), ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান, ৰাবাৰ ব'ৰ্ড, অসম কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়য়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এই মেলাখনিৰ অহা ১৪ জানুৱাৰীত সামৰণি পৰিব ৷