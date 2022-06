.

নৃশংস: মৰাণত পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ Published on: 31 minutes ago

Koo_Logo Versions

মঙলবাৰে মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ (Mother killed by son in Moran)। মৰাণৰ ডোমৰ দলং চাহ বাগিচাৰ ৬ নং লাইনত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । হত্যাকাৰী পুত্ৰৰ নাম গোপী কিষান । স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ঘৰত কোনো কথাৰ বাবে হোৱা বাক বিতণ্ডাক কেন্দ্ৰ কৰি দাৰে মাতৃৰ মূৰত ঘপিয়াই হত্যা কৰে কুলাংগাৰ পুত্ৰই । ইয়াৰ পাছতে নিজৰ ৬ বছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ পলায়ন কৰে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত গোপী কিষানে (Accused fled the scene) । ঘটনাস্থলীত মৰাণহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃত আকালী বৰুৱাক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে এখন দা উদ্ধাৰ কৰিছে । এই নৃশংস ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ৷