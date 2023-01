মঙলবাৰে বাইহাটাৰ আঠগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা । এগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁৰ দুই সন্তানসহ জাঁপ দিছিল পুঠিমাৰী নৈত(Mother with two sons Attempt to Suicide) । স্থানীয় যুৱক এজনে সৰু পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰে যদিও ডাঙৰ পুত্ৰ আৰু মাতৃ গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে । পিছত SDRF বাহিনীয়ে নিশাৰ ভাগলৈকে অভিযান চলাই যদিও মাতৃ পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । পুনৰ বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰে(SDRF and NDRF started rescue operation) । মাতৃ গৰাকীয়ে এনেদৰে দুই সন্তানসহ নদীত জাঁপ দিয়াৰ কাৰণ দৰিদ্ৰতা বুলি উল্লেখ কৰে ওচৰ চুবুৰীয়াই ।