তিনিদিনৰ মূৰত অন্ত পৰিল পুঠিমাৰী নদীৰ উদ্ধাৰ অভিযান ৷ সোমবাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ পিছত বুধবাৰে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফে নিখোজ হৈ থকা বৰপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছিল(Mother and sons Dead body Recover ) ৷ ইয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Athgaon Incident update) ৷

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আঠগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । দাৰিদ্ৰতাৰ বাবেই এগৰাকী মহিলাই দুই সন্তানক সাৱটি জীৱনৰ চমৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হৈছিল (Attempt to Suicide case at Baihata Chariali) ৷ দুই পুত্ৰক বুকুত বান্ধি লৈ দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে জাঁপ দিছিল আঠগাঁৱৰ পুঠিমাৰী নৈত (Mother with two sons Attempt to Suicide )।

এই ঘটনা দেখাৰ লগে লগে এগৰাকী স্থানীয় লোকে নদীত জাঁপ মাৰি কনিষ্ঠ পুত্ৰক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও মাতৃ আৰু বৰপুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে লোকজনে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পাই স্থানীয় লোকে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীকো খবৰ দিয়ে ৷ ঘটনাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীৰ লগতে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে (SDRF and NDRF started rescue operation) ৷

স্মৰ্বত্য যে মঙলবাৰে ঘটনাস্থলীত কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা (Kamalpur MLA Diganta Kalita)উপস্থিত হৈছিল ৷ বিধায়কগৰাকীয়ে সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ এই ঘটনাক অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা বুলি শোক প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ বিধায়কগৰাকীয়ে কোৱা অনুসৰি প্ৰতিবছৰে পুঠিমাৰী নৈৰ এই অঞ্চলত এনেদৰে লোকৰ মৃত্যু হৈ আহিছে ৷ এই ঘটনাত মহিলাগৰাকী পানীত পৰিল নে আত্মহত্যা কৰিলে তাকে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত কৰিবলৈ কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াক নিৰ্দেশনা দিছিল ৷

ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ পিছতে মৃত মহিলাগৰাকীৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কমলপুৰ আৰক্ষী থানাত (Kamalpur Police Station) গোচৰ দিয়া হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে এই চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ পোহৰলৈ আহিব (Case register against suicide case) ৷