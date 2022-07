.

Moral policing in Nagaon : নগাঁৱত গণ প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ উত্তেজনা Published on: 1 hours ago

এটা চাইকেল চোৰক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ নগাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (Thieves beaten up by people in Nagaon)। নগাঁও সদৰ থানাৰ সমীপত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । আব্দুল আলী নামৰ এটা চাইকেল চোৰক কৰায়ত্ব কৰি প্ৰহাৰ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে (Moral policing in Nagaon)। কিন্তু এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰে আন একাংশ লোকে । যাৰ বাবে দুই পক্ষৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ফলত ৰাজপথত বহু সময় ধৰি আৱদ্ধ হৈ পৰে যান-বাহন । অৱশ্যে সঠিক সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।