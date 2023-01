.

Golden Jubilee of Bhanu Samiti at Kaliabor : বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ কণ্ঠত নেপালী গীত Published on: 3 hours ago

ৰাজনীতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নহয়, এইবাৰ গীতৰে কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰাৰ চেষ্টা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ৷ কলিয়াবৰ ভানু সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱত নেপালী ভাষাতে গীত জুৰিলে বিধায়ক হাজৰিকাই (Singer MLA Padma Hazarika)। সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপনৰ (Golden Jubilee of Bhanu Samiti Celebration at Kaliabor) সামৰণিৰ দিনা অৰ্থাৎ দেওবাৰে মুকলি সভাত নেপালী ভাষাৰ গীত গাই মুগ্ধ কৰিলে কলিয়াবৰৰ গোৰ্খা সমাজক । কলিয়াবৰৰ গোৰ্খা সমাজৰ অনুষ্ঠান ভানু সমিতিয়ে আয়োজন কৰা সোণালী জয়ন্তী উৎসৱৰ (Golden Jubilee of Bhanu Samiti at Kaliabor) অন্তিম দিনা মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ৷