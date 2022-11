.

Akhil Gogoi out of danger: সফলতাৰে সম্পন্ন অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ Published on: 33 minutes ago

ৰাজপথৰ পৰা বিধানসভালৈ সদায় প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকা মানুহজন আজি কেইবাহাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন হাস্পতালৰ বিচনাত শুই আছে জীৱন বিচাৰি (Akhil Gogoi hospitalized in Bengaluru) ৷ শুভাকাংক্ষীৰ উৎকণ্ঠাৰ মাজতে সুকলমে সম্পন্ন হ’ল বিধায়ক অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ (Akhil Gogoi heart operation successful)৷ শুকুৰবাৰে বাংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হেল্থ চিটি ছুপাৰ স্পেচিয়েল হাস্পতালত সম্পন্ন হ’ল হৃদযন্ত্ৰৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ (Akhil Gogoi health Updates)। পুৱা ৯ বজাৰ পৰা প্ৰায় তিনি ঘণ্টাজোৰা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত বৰ্তমান বিধায়কজনক Post Operative Observation ৰ বাবে CCU ত ৰখা হৈছে (Akhil Gogoi in Post Operative Observation)। ছুপ্ৰাভেন্ট্ৰিকুলাৰ টেকিকাৰ্ডিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত অখিল গগৈৰ ডাঃ শ্ৰীৰ্ষা শংকৰ মাইয়া আৰু ডাঃ কপিল কুমাৱাৰ তত্বাৱধানত EPS RFA নামৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হয় । সম্প্ৰতি কুশলে আছে বিধায়কজন (Akhil Gogoi out of danger)। চিকিৎসকে তেখেত সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি সদৰী কৰিছে ।