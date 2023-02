Published on: 25 minutes ago

আমগুৰি, ১৩ফেব্ৰুৱাৰী:শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত এগৰাকী মহিলাই নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে (Woman suffering from insecurity in Amguri)। নিশা এই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে আচবাবৰ লগতে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ । জিলাখনৰ আমগুৰি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ১ নং ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তই ঘৰুৱা আচবাবৰ লগতে নথি পত্ৰ জ্বলাই দিয়া কাৰ্যই অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (Miscreants set fire furniture in Amguri)। এই মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া সন্তানৰ সৈতে নিশা ঘৰত থাকিবলৈ শংকিত হৈছে ।

আমগুৰি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ১ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা নিভা গগৈ নামৰ তিনিটা সন্তানৰ মাতৃগৰাকী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই বিচনাকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ জ্বলাই দিয়ে । উল্লেখ্য় যে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁৰ স্বামী শিৱসাগৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । দুৰ্বৃত্তই এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰাত মহিলাগৰাকী চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে আমগুৰি আৰক্ষী থানাত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই (Case registered in Amguri Police Station)।

মহিলাগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বেও দুৰ্বৃত্তই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পশুধনক চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰিছিল । তদুপৰি দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক বিভিন্ন প্ৰকাৰে ভয়-ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছে বুলিও নিভা গগৈয়ে কয় । দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ বিচনাকে আদি কৰি বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি-পত্ৰ জ্বলাই দিয়াত দিশহাৰা হৈ উঠিছে মহিলাগৰাকী । তেওঁলোকৰ এতিয়া থাকিবলৈকো নাই এখন বিছনা । আৰক্ষী তথা স্থানীয় প্ৰশাসনে এনে কাৰ্যৰ লগত জড়িত দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানেৰে এইক্ষেত্ৰত বিহিত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । স্থানীয় লোকসকলেও আমগুৰি আৰক্ষীক শীঘ্ৰে দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত্ব কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৷ লগতে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰশ্ন কৰে যে, জিলাখনত সংঘটিত হৈ থকা অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত আপৰাধ ৰোধৰ লগতে অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ মাজতো দুৰ্বৃত্তই কেনেদৰে নিৰ্বিঘ্নে চলাই আহিছে এনে কাৰ্য ?

