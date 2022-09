.

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নোৱাগাঁৱৰ পথাৰত দুৰ্বৃত্তই পথাৰৰ তিয়ঁহ খেতি কাটি তহিলং (Miscreants cut down cucumber fields in Manikpur)কৰা কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । শ্বহিদুল ইছলাম নামৰ খেতিয়কজনে বহুতো কষ্ট কৰি এবিঘা মাটিত তিয়ঁহৰ খেতি কৰিছিল । প্ৰায় ৪০ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি খেতি কৰাৰ পিছত ফল ধৰাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই খেতিডৰা কাটি তহলিং কৰে । দুখীয়া খেতিয়কজনৰ খেতিত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা এনে ঘটনাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এই কাৰ্যত জড়িত লোকক চিনাক্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী (public demand for arrest culprit)জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ।