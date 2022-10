.

Attack on Student at Bokakhat : বোকাখাতত দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক Published on: 9 minutes ago

দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত বোকাখাতত ফুটগধূলিতে সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা । ৩ দুৰ্বৃত্তই উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিলে কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক (Attack on Student at Bokakhat)। বোকাখাতৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা 'মি এণ্ড মম' নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ(Me and Mom restaurant Bokakhat) সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ৰেষ্টুৰেণ্টখনত চাহ খাই থকা অৱস্থাত ৩ উদণ্ড যুৱকে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দলটোক । এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ’ল চিচি টিভিৰ কেমেৰাত । আক্ৰমণকাৰী ৩ যুৱক হৈছে লালু চেতিয়া, ভাষ্কৰ বৰা আৰু দীপ ৰাজবংশী । এই ৩ যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । ইফালে বোকাখাত মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ(Bokakhat AASU) অভিযোগ, এই ঘটনাত জড়িত আছে অগপ দলৰ ছাত্ৰ পৰিষদৰ(Asom Yuva Parishad) সদস্য ।