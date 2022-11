.

Minister Jayanta Malla Boruah at Moran: ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই কংগ্ৰেছৰ কফিনত শেষ গজাল মাৰিছে ! Published on: 54 minutes ago

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শুকুৰবাৰে মৰাণত উপস্থিত হৈ তৰাণী পথাৰত জলজীৱন পানীযোগান আঁ‌চনিখন উদ্বোধন কৰে(Jal Jeevan Mission in Assam) । পানীযোগান আঁ‌চনিখন মুকলি কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে(Minister Jayanta Malla Boruah criticized Bharat jodo yatra) । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই(Bharat jodo yatra of Congress) কংগ্ৰেছৰ কফিনত শেষ গজাল মাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি এই যাত্ৰাই দলটোক নিঃশেষ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ আৰু কয় যে, ভাৰত জোড়ো আন্দোলন কৰিব লাগিছিল খিলঞ্জীয়া লোকসকলক লগত লৈ, কিন্তু কংগ্ৰেছে কৰিছে মিঞাসকলক লগত লৈ । অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী মিঞাসকলক লগত লৈ বাংলাদেশ জোড়ো যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, কিন্তু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কৰিবলৈ হ'লে খিলঞ্জীয়া লোক থাকিব লাগিব । আজিৰ এই পানীযোগান আঁ‌চনিখন মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহন, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, জিলা উপায়ুক্ত পল বৰা আদি ৷