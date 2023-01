Published on: 19 minutes ago

শনিবাৰে শিক্ষা বিভাগৰ চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ অন্তিম দিন (Education department gunotsav in Assam) । এই দিনটোত লখিমপুৰত গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰে জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্রী অতুল বৰাই (minister Atul Bora in Lakhimpur gunotsav) । গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে তেওঁ ছাত্র-ছাত্রীৰ সৈতে বহি খিচিৰিৰ জুতিও লয় । ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্রৰ মান নিৰূপণ তথা অগ্ৰগতি প্ৰদানৰ নৱতম সংযোজিত কাৰ্যসূচী গুণোৎসৱৰ লখিমপুৰত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিম দিন (fourth phase gunotsav ended in Lakhimpur) ।

পানীগাঁও আদৰ্শ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁক সংগ দিয়ে বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু উপায়ুক্ত সুমিত সাত্তাৱানে । ছাত্র-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ লগতে দুপৰীয়াৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰে তেওঁ । গুণোৎসৱৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে মন্ত্রীগৰাকীয়ে আলোকপাত কৰাৰ লগতে বিধায়ক মানৱ ডেকাই বিগত কেইবা দশক ধৰি বিধ্বস্ত হৈ থকা ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্রখন বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ দিনত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কয় ।

আনহাতে, লখিমপুৰত অচিৰেই ৪৬ খন হাইস্কুলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ উন্নয়নত ব্ৰতী হৈছে । ইয়াৰ সমানে শিক্ষক সমাজকো ছাত্র সমাজক সু-শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । উল্লেখ্য, এইবাৰ জিলাখনত ১ লাখ ৫৫ হাজাৰ ৫৫১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশ লয় এই গুণোৎসৱত । লখিমপুৰত মুঠ 2,099 খন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই গুণোৎসৱ । জিলাখনত এই গুণোৎসৱত 953 গৰাকী বহিঃ-মূল্যায়কে (External evaluator) অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যজুৰি তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় চতুৰ্থ গুণোৎসৱ (Gunotsav observed in Assam) । ১৮ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হয় চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ৷ ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ । আনহাতে, ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ।

ৰাজ্যৰ মুঠ ৮৮,৫২৫ খন বিদ্যালয়ৰ ৪২,৭৬,৮৮১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই গুণোৎসৱে সাঙুৰি ল’ব । গুণোৎসৱৰ লগত জড়িত হ’ব ১৮ হাজাৰ ৯৭ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী । গুণোৎসৱৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, নগাঁও, শিৱসাগৰ, দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ আৰু ওদালগুৰি জিলাত অনুষ্ঠিত হয় ৷ এইবাৰ ৰাজ্যত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুণোৎসৱৰ পৰা ১০ শতাংশ নম্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত যোগ কৰা হ’ব ।

