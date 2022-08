.

তেজপুৰত পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰো প্ৰতিটো প্ৰান্তত দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে (76th Independence day of India)। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত হৈ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । এইবাৰ শোণিতপুৰৰ সদৰ তেজপুৰত পতাকা উত্তোলন কৰে চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে (Minister Ashok Singhal hoists flag in Tezpur)। তেজপুৰৰ নেহেৰু মৈদানত স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । য'ত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰে । কাৰ্যসূচীৰ পেৰেডত অসম আৰক্ষী, গৃহৰক্ষী বাহিনী, এনচিচিকে ধৰি কেইবাখনো বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইফালে MI-17 হেলিকপ্টাৰেৰে বায়ু সেনা বাহিনীয়ে অভিবাদন জনায় (Fly past of MI17 helicopter over Neheru Moidan)। বায়ু সেনাৰ কেইবাখনো হেলিকপ্টাৰ তেজপুৰৰ নেহেৰু মৈদানৰ ওপৰত দেখা যায় । আনহাতে হেলিকপ্টাৰৰ অভিবাদনৰ দৃশ্যই উপস্থিত সকলোকে আপ্লুত কৰি তোলে । ইফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগৰাৰ পৰা ৩৭ গৰাকী কয়দীক মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ইউ টি আই কমিটিয়ে ।