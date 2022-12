.

Elephant menace in Goalpara: গোৱালপাৰাৰ ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত তিনিজন Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

গোৱালপাৰাত অঘটন ৷ ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত সংঘটিত হৈছে এক শিহৰণকাৰী ঘটনা (Man elephant conflict in Goalpara)। লক্ষীপুৰৰ 12 নং ৰাজ্যিক ঘাইপথত বৃহস্পতিবাৰে দিন দুপৰতে এটা বন্যহস্তীৰ জাকে কেইবাখনো বাহনত আক্ৰমণ চলায় (Wild elephant persecution in Goalpara)৷ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় তিনিজন লোক (Wild Elephant attack in Goalpara)। নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী প্ৰায় ডেৰ বছৰীয়া কনমাণিও । আনহাতে, বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাগৰাকী লোকও । ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি হৈছে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷