Protest in Biswanath: বিশ্বনাথক জিলা মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত বিশাল প্ৰতিবাদ Published on: 12 hours ago

মঙলবাৰে বিশ্বনাথৰ মাজমজিয়াত বিশ্বনাথক জিলাৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় (Massive protest in Biswanath) ৷ বিশ্বনাথ জিলাক যোৱা ২০২২ বৰ্ষৰ ৩১ ডিচেম্বৰত মহকুমালৈ অৱনমিত কৰা হৈছে ৷ বিশ্বনাথ জিলা বিলুপ্ত কৰাত আজি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই বিশ্বনাথ নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পুনৰ জিলা হিচাপে ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Demanding return of district status to Biswanath) ৷ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ, চিপি আই এম, চিপি আই এম এল, আম আদমী পাৰ্টীসহ বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ বিশ্বনাথক জিলা মৰ্যাদা পুনৰ ঘূৰাই দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে (Protestors Memorandum handed over to governor ) ৷ যেতিয়ালৈকে জিলাৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে ধাৰাবাহিকভাবে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷