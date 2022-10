.

Landslide in Arunachal : ভূমিস্খলনৰ ফলত অৰুণাচলৰ ৰাজপথত আৱদ্ধ শ শ বাহন Published on: 43 minutes ago |

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লেলেকত ভয়ানক ভূমিস্খলন (Landslide in Lelek of Arunachal Pradesh)। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ শ শ বাহন । যোৱা তিনিদিন ধৰি হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূৱ চিয়াং জিলাৰ পাছিঘাটৰ আ'ল সংযোগী ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত সংগঠিত হৈছে এই ভয়ানক ভূমিস্খলন (Landslide in 515 NH Arunachal )। ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন (Vehicles stranded on 515 NH due to landslide)। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকাৰণ বিভাগে বৰষুণৰ বাবে পথ মুকলি কৰি দিব নোৱাৰাত এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা যাত্ৰী তথা পৰ্যটকসকল (Passengers stranded in Arunachal due to landslide)। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাহনসমূহো আৱদ্ধ হৈ পৰিছে । বাতৰি লিখা সময়লৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা শিল আৰু বালি খহি পৰি থকা দেখা গৈছে ।