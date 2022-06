.

ডিমা হাছাওত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড : কথমপি প্ৰাণৰক্ষা Published on: 34 minutes ago

ডিমা হাছাও জিলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Massive fire broke out in Dima Hasao district) ৷ দেওবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 12.30 মান বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো (Massive fire broke out) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত জিলাখনৰ বৰওয়াপো গাঁৱৰ লিকচাইন্দি দিবৰাগেদে ব্যক্তি গৰাকীৰ বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হয় ৷ ইপিনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কৱলত পৰা ডিমা হাছাও জিলাৰ বাটপথ ভূমিস্খলন আৰু বানৰ কবলত পৰি যোগাযোগ ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই ৷ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ ৷