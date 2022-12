.

Fire in Kalgachia: কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড Published on: 6 hours ago

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী গাঁওত শনিবাৰে সন্ধিয়াৰভাগত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire breaks out in Kalgachia Kharballi) । অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ছলিম উদ্দিন নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰ(House burnt in Fire incident) । বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে । অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় নগদ ধন, মূল্যবান নথিপত্ৰ,ধান-চাউল, ঘৰৰ আচবাবসহ প্ৰায় দুই লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি । অগ্নিনিৰ্বাপকবাহিনীৰ বাহন নদী পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰাৰ ফলতেই সম্পূৰ্ণ বাসগৃহ জুইত জাহ যায় । এতিয়া ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটিয়ে ।