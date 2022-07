.

Massive fire in Basistha: বশিষ্ঠ চাৰিআলিত দাউ দাউ কৈ জ্বলিল ৪ খনকৈ দোকান Published on: 12 minutes ago

Koo_Logo Versions

মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বশিষ্ঠ চাৰিআলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Fire in Basistha)। নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাতিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । ফলত নিমিষতে দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল ৪ খনকৈ দোকানৰ লগতে এটা শোৱনি কোঠা (Four shops were burnt down in fire)। অগ্নিকাণ্ডত পান দোকান, টায়াৰৰ দোকান, পাৰ্টছ দোকান লগতে গেলামাল দোকানৰ লক্ষাধিক টকাৰ সা-সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় । পিছত অগ্নিনিৰ্বাপন বাহিনীৰ ৩ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্ঠাৰ অন্তত জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য যে, অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে অগ্নিনিৰ্বাপন বাহিনীয়ে ।