.

Fire in Tezpur: তেজপুৰ মিচন চাৰিআলিত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড Published on: 6 hours ago

Koo_Logo Versions

বৃহস্পতিবাৰে নিশা তেজপুৰৰ মিচন চাৰিআলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড(Massive fire breaks out in Tezpur) । অগ্নিকাণ্ডত ভষ্মীভূত হয় তেজপুৰৰ কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মিচন চাৰিআলিৰ প্ৰায় ১০ খন দোকান(Shop burnt in fire incident) । বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সুত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে(Devastating fire ruined many shops in Tezpur) । ঘটনাস্থলীত তেজপুৰ আৰক্ষী তথা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাই যদিও দোকান কেইখনৰ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হয় ।