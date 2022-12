.

Fire in Rangia: ৰঙিয়াত পথৰ মাজতে জ্বলিল খেৰ ভৰ্তি মেজিক ভেন

ৰঙিয়াৰ ২ নং ধুহিত অঘটন । চলন্ত মেজিক ভেনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire breaks out in moving vehicle in Rangia) । গড়কাপ্তানী পথত দাউ দাউকৈ জ্বলিল খেৰ ভৰ্তি মেজিক ভেন । নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল AS 25 BC 4235 নম্বৰৰ ধানৰ খেৰ কঢ়িওৱা মেজিক ভেনখন(Vehicle burnt in fire incident) । চলন্ত মেজিক ভেনত অগ্নিসংযোগ হোৱা দেখা পাই হুৱাদুৱা লাগে উক্ত অঞ্চলত । জুয়ে চানি ধৰা মেজিকখন জনবসতিপূৰ্ণ স্থানত ৰাখি পলায়ন কৰে চালক আৰু হেণ্ডিমেনে । স্থানীয় ৰাইজে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও ভস্মীভূত হয় বাহনখন । ইফালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ পাছতো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক পলমকৈ উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।