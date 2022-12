.

মাজুলীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire breaks out in Majuli) ৷ সোমবাৰে মাজুলীৰ ভোগপুৰ সত্ৰৰ সমীপৰ ওপৰ সোণোৱাল কানীয়াজনত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire in Majul) ৷ উক্ত ঘটনাত জাহ যায় প্ৰায় 7 ঘৰ লোকৰ বাসগৃহ ৷ লগতে জাহ যায় ভঁৰাল ঘৰো । চৰ্ত চাৰ্কিটৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । অৱশ্যে বহু সময়ৰ অন্তত অগ্নিবাহিনীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত হয় ৷