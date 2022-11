.

আকৌ মহানগৰীত অঘটন ৷ এইবাৰ মহানগৰীৰ টকৌবাৰীৰ এ টি ৰোডৰ ৩ নং ৰে’লগেটৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Devastating fire in Guwahati) । এই অগ্নিকাণ্ডত তিনিমহলীয়া অট্টালিকাৰ ওপৰৰ মহলাত থকা ৬ টাকৈ কোঠা সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় (Massive fire breaks out in Guwahati) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৭ লক্ষ্যাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । কিন্তু কেনেকৈ এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ’ল সেয়াহে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা নাই ।