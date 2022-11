.

Fire break out in Barpeta: বৰপেটাৰ বৰবিলা গাঁৱত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড

বৰপেটাৰ বৰবিলা গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড(Massive Fire break out in Barpeta) ৷ বৰবিলা গাঁৱৰ যোগেন শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন পৰিয়ালটোৰ । ভষ্মীভূত হয় 5 টাকৈ কোঠালি ৷ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে যোগেন শৰ্মাৰ পৰিয়াল(Fire at barbila village in Barpeta) । গৃহস্থ নথকা অৱস্থাত ঘৰটোত বহু সময় ধৰি জ্বলি থাকিল জুই । পাছত স্থানীয় লোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত বৰপেটা সদৰ থানা আৰু তাৰাবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে আহি জুই নিৰ্বাপণ কৰে । বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । পৰিয়ালটো কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থকা বাবে ক্ষতিৰ পৰিমাণ সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷