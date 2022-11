.

Fire at Teok : টীয়কৰ জাঁজীমুখত অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত দোকান Published on: 3 hours ago

টীয়কৰ জাঁজীমুখ হাতীশালৰ দেছুৱালী গাঁৱত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে (massive fire at Teok) । উক্ত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় দোকান ঘৰ (Shop gutted in fire at Jajimukh) । জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে দুপৰীয়া সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত এখন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ লগতে দোকানৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা ঘৰটো জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় (Fair Price Shop gutted at fire) । দোকানৰ গৰাকী ৰাকেশ চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তিজনৰ এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৬ লাখমান টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে । অৱশ্যে টীয়ক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ।